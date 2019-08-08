İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu havalimanı yolu trafiğe kapandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan’da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yol İstanbul Havalimanı istikametinde trafiğe tamamen kapandı. Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan’da Hasdal Kemerburgaz yolunda seyir halindeki hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik İstanbul Havalimanı istikametinde tamamen durdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Kaza yapan kamyonun olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.



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