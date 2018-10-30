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3. Havalimanına otobüsler nereden kalacak?

İstanbul 3. Havalimanı ‘nın ilk etabı 29 Ekim’de hizmete girecek. İBB Başkanı Mevlüt Uysal Yeni Havalimanı toplu ulaşımının iki ay boyunca yüzde 50 indirimli olacağının müjdesini verdi. 3. Havalimanı otobüs hatları nerede? İşte Peki 3. havalimanı ulaşım hatları ve ücret tarifeleri.

30 Ekim 2018 Salı 08:37
3. Havalimanına otobüsler nereden kalacak?

İstanbul 3. Havalimanı ‘nın ilk etabı 29 Ekim’de hizmete girecek. İBB Başkanı Mevlüt Uysal Yeni Havalimanı toplu ulaşımının iki ay boyunca yüzde 50 indirimli olacağının müjdesini verdi. 3. Havalimanı otobüs hatları nerede? İşte Peki 3. havalimanı ulaşım hatları ve ücret tarifeleri.

İstanbul Yeni Havalimanı'na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yolcu taşınacak. Yenikapı-Sirkeci- 23 araçla en çok sefer yapacak hat oldu. 3 araçlarla en az sefer yapan hatlar ise Arnavutköy, Kemerburgaz ve Mahmutbey Metro hatları olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yeni Havalimanı’nda toplu ulaşımın iki ay boyunca yüzde 50 indirimli olacağını söyledi. İstanbul Yeni Havalimanı'na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle Havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanacak.  İGA Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyanın ve Türkiye’nin merakla beklediği İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasına bir haftadan az bir süre kaldı. İlk yolcularını karşılamayı heyecanla bekleyen İstanbul Yeni Havalimanı’na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle (30 Aralık 2018'e kadar) havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek.  Taksi kullanarak şehir merkezine gitmek isteyen yolcular ise havalimanı için çalışacak taksilerle şehir merkezine ulaşabilecekler.

İstanbul’da metro hatları ne zaman açılacak? Hangi hat ne zaman açılacak?

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? Metro nerelere yapılıyor?

3. havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

1.Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç

2.Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç

3.Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç

4.Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç

5.Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç

6.Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç

7.Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç

8.Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç

9.Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç

10.Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç

11.Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç

17.Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç

18.Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 08:37
  1. İstanbul
  2. 3.havalimanı yolcu hatları

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