İstanbul Havalimanı nasıl gidilir? 3. havalimanı İETT otobüs saatleri

29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan ve dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip İstanbul Havalimanı’na 3. Havalimanı) ulaşım nasıl sağlanır? İstanbul yeni havalimanın ihalesini İETT’nin şirketi kazanmıştı. İETT 18 hat ve 150 otobüs ile İstanbul Havalimanı’na yolcu taşınıyor. Peki İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir? 3. Havalimanı İETT saatleri ve hatları nedir? İşte İstanbul Havalimanı ulaşımına ilişkin son durum…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünde hizmete açılan İstanbul Havalimanı'na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yolcu taşıyor. Yenikapı-Sirkeci- 23 araçla en çok sefer yapacak hat oldu. 3 araçlarla en az sefer yapan hatlar ise Arnavutköy, Kemerburgaz ve Mahmutbey Metro hatları olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Havalimanı’nda toplu ulaşımın iki ay boyunca yüzde 50 indirimli olacağını söylemişti. İstanbul Havalimanı'na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle Havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanacak. İGA Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı’na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle (30 Aralık 2018'e kadar) havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Taksi kullanarak şehir merkezine gitmek isteyen yolcular ise havalimanı için çalışacak taksilerle şehir merkezine ulaşabilecekler.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? Metro nerelere yapılıyor?

3. havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç

Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç

Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç

Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç

Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç

Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç

Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç

Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç

Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç

Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç

Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç

Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç

Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç