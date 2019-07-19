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İstanbulHavalimanı havadan görüntülendi

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nın son hali havadan görüntülendi.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:27
İstanbulHavalimanı havadan görüntülendi

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nın son hali havadan görüntülendi. Açıldığı günden beri, uçuş trafiği her geçen gün artarak devam eden İstanbul Havalimanı’nın çekilen görüntülerinde apron, terminal binası ve pistlere inen uçak görüntüleri yer alıyor.


Atatürk Havalimanı’nın ticari uçuşlara kapatılmasıyla gerçekleşen ’büyük taşınma’nın ardından İstanbul Havalimanı, 6 Nisan’dan itibaren mevcut kapasitesiyle eksiksiz hizmet vermeye devam ediyor. Yaz sezonu ile birlikte İstanbul Havalimanı’ndan yapılan seferler yoğun şekilde ve aralıksız olarak sürdürülüyor.


Uçuş trafiğinin hız kesmeden devam ettiği İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi. İşletmeci İGA tarafından drone ile çekilen görüntülerde, ana terminal, apron, uçak, taksi yolları, köprüler, kule ile apronun günün değişik saatlerinde ki görüntüleri yer alıyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:27
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