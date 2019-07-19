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İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

Yaz dönemiyle yoğunluk yaşanan İstanbul Havalimanı'nın drone ile çekilen görüntülerinde ana terminal, önündeki alan, uçak taksi yolları, körükler, kule ile apron bulunuyor

19 Temmuz 2019 Cuma 14:27
İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nın ana terminali, önündeki alan, uçak taksi yolları, körükleri, kulesi ile apronu drone ile görüntülendi.

Büyük taşınmanın ardından 6 Nisan'dan itibaren tam kapasiteyle hizmet veren, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden İstanbul Havalimanı'nda seferler yoğun şekilde ve aralıksız sürdürülüyor.

Havalimanı işletmecisi İGA tarafından havalimanı drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, ana terminal, havalimanı önündeki alan, uçak taksi yolları, körükler, kule ile apronun günün değişik saatlerindeki kayıtları yer alıyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:27
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