Odatv'den İstanbul Havalimanı hakkında algı operasyonu! Taşınma yoğunluğu yaşanan İstanbul Havalimanı'nı hedef alan karanlık Odatv, algı operasyonu yaptı.

yeniakit.com.tr Sık sık İstanbul Havalimanı ile ilgili hazımsızlığını gündeme getiren karanlık operasyon sitesi Odatv, bir skandal algı operasyonuna daha imza attı. "İstanbul Havalimanı'nda kaos" başlığıyla İstanbul Havalimanı'ndaki yoğunluğu kaos olarak nitelendiren Odatv "İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından bazı uçucu ekiplerin yönlendirme eksikliği nedeniyle uçuşa geç kaldıkları ve havalimanı girişinde tam bir kaosun yaşandığı ifade edildi" iddiasında bulundu. İşte o haber:

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