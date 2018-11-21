İstanbul Havalimanı gençlere istihdam merkezi oldu

İSTANBUL (AA) - Yılda 200 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olması beklenen dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı, gençler için iş kapısı oldu.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezinin yeni havalimanında güvenlik, şoförlük, yer hizmetleri ve temizlik branşlarında 330 kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

Son yapılan mülakata katılan 192 kişiden kriterlere uyanlar da burada işe alınacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Ekim 2018'de açılan ve 'zafer anıtı' olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin geleceği olan gençlerin hem ilgi odağı hem de onlara iş kapısı oldu. İstanbul'u küresel hava yollarının merkezi haline getirecek olan yeni havalimanında birçok branşta personel alımı devam ediyor. İş arayanlarla iş verenleri bir araya getirmek amacıyla 2012 yılında kurulan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi de yeni havalimanında ilçe sakinlerine istihdam olanağı sağlıyor. İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran işsiz gençler ve işverenler, firma temsilcileriyle yüz yüze görüşmeler yapıyor. Adaylar, yetkililere hangi iş alanında çalışabileceklerini ve sahip oldukları sertifikalarla ilgili bilgi veriyorlar. Gerçekleştirilen görüşme sonucunda firmalar anlaştıkları kişileri işe alıyorlar. Başarılı bir şekilde yürüyen projede son bir yıl içinde 603 kişi istihdam edildi. İşe yerleştirmelerinin en çok yapıldığı yerlerin başında ise dünyanın en büyük havalimanı olma özelliği taşıyan İstanbul Havalimanı geliyor. Havalimanında şoförlük, güvenlik ve temizlik branşlarında Bağcılar'dan 330 kişi istihdam edildi."

Açıklamada Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın "İş arayanlarla iş verenleri bir araya getirdiğimiz Kariyer Merkezimizden güzel sonuçlar alıyoruz. Bu yıl ağırlıklı olarak yeni açılan havalimanına personel hizmeti sağladık. İstiyoruz ki işsiz tüm hemşehrimiz iş sahibi olsun ve evine aş götürsün." ifadelerine yer verildi.