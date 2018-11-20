0553 313 94 23

İstanbul Havalimanı para basacak! Çekim ücretleri belli oldu

29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda film, dizi ve reklam çekimleri için alınacak ücretler belli oldu.

20 Kasım 2018 Salı 10:49
İstanbul Havalimanı para basacak! Çekim ücretleri belli oldu

29 Ekim'de resmi açılışı yapılan ve 31 Ekim'de de THY'nin 5 noktaya sefere başladığı İstanbul Havalimanı birçok dizi, film, şarkı klipleri, televizyon programlarına, belgeseller ve reklam çekimlerine ev sahipliği yapacak. Adeta film setine dönmesi beklenen İstanbul Havalimanı'nda adeta Hollywood stüdyolarını aratmayacak sayıda çekim yapılması bekleniyor. 

Çekimlerle ilgili aranan mekanlardan biri olacak İstanbul Havalimanı için alınacak film ve fotoğraf çekim ücret tarifesi de belli oldu. Buna göre film çekim süresi 0 ila 3 saat arasında ise 1294 Euro, 3 ila 6 saat arasında 2 bin 586 Euro, 6 ila 24 saat arasında ise 4 bin 641 Euro çekim ücret tarifesi belirlendi.İstanbul Havalimanı'nda fotoğraf çekim ücreti ise günlük 663 Euro oldu.

Haber amaçlı çekimlerden ücret alınmayacak 

Kamu kurum kuruluşları adına özel kuruluşlarca yapılacak çekimlerde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafında ya da adına yapılacak çekimlerde, haber amaçlı çekimlerde ise tarife uygulanmayacak. Tarifede belirlenen ücretler, fotoğraf ve film çekimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden çekim öncesinde peşin olarak tahsil edilecek. Çekim esnasında faydalanılacak elektrik, su, telefon, otopark, araç, gereç, personel ve benzerine ilişkin hizmet bedelleri çekim yapan gerçek veya tüzel kişiden ayrıca tahsil edilecek. İstanbul Havalimanı gibi bazı havalimanlarında da ücret tarifeleri birbirinden farklı olarak film ve fotoğraf çekimlerden ücret alınıyor.

Bagaj taşıyıcılarının da ücretleri belli oldu 

Bu arada İstanbul Havalimanı için porter olarak adlandırılan bagaj taşıma görevlilerinin alacağı ücret tarifeleri de belli belli oldu. Buna göre taşınacak eşya türüne göre el bagajları için adeti 8,50 TL, valiz için adeti 13 TL,kargo bagaj ücreti ise adeti ise 26 TL oldu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:49
  1. İstanbul
  2. istanbul havalimanı
  3. istanbul havalimanı çekim ücretleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nakil korkusunu yendi, sağlığına kavuştu
    1. Nakil korkusunu yendi, sağlığına kavuştu
    2. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 535..
    3. PKK Irak'ta halka ateş açtı! Yaralılar..
    4. Şişli'de hırsızlık operasyonu
    5. Adalet Bakanı Gül: "Darbe suçundan 289..
    6. Diş hekimi adayları beyaz önlük giydi
    7. FETÖ'nün Peru sorumlusunun cezası..
    8. İTO, World Marketing Summit ile Philip..
    9. FETÖ'cü Memduh Boydak'ın eşine hapis..
    10. ALES temel soru kitapçığı ve cevap..
    11. FETÖ'ye ağır darbe! 14 kişi yakalandı
    12. Suudilerden flaş karar! G-20'ye..
    13. Benzinde 19 kuruş indirim yapıldı
    14. Perakende satışlar düştü, ciro arttı
    15. Adalet Bakanı, cezaevlerindeki tutuklu..
    16. Özbekistan'dan Türk ayakkabı..
    17. Devlet Bahçeli: Zulmedenler, ihanetten..
    18. İstanbul Havalimanı çekim ücretleri..
    19. İstanbul Havalimanı'nın çekim..
    20. Trump'a yargı darbesi! Karar durduruldu
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!