İstanbul hava durumu İstanbul'da 5 gün hava nasıl olacak?

Bayram boyunca mevsim normallerinde seyreden hava durumu, bayram sonrasında yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi.

İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji’den son tahminler geldi. Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde İstanbul’da yağmurlu bir hava hakim olacak. Yağışlı hava Çarşamba gününe kadar devam edecek. Perşembe günü yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakacak. İstanbul'da Ağustos ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 27 derece, ortalama yağışlı gün sayısı ise 5. Salı günü gök gürültülü yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar serinletecek