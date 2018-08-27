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İstanbul hava durumu İstanbul'da 5 gün hava nasıl olacak?

Bayram boyunca mevsim normallerinde seyreden hava durumu, bayram sonrasında yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji’den İstanbul için yapılan uyarıdaİstanbul’da yağmurlu bir hava hakim olacak. Salı günü gök gürültülü yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar serinletecek

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:38
İstanbul hava durumu İstanbul'da 5 gün hava nasıl olacak?

Bayram boyunca mevsim normallerinde seyreden hava durumu, bayram sonrasında yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi.

İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji’den son tahminler geldi. Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde İstanbul’da yağmurlu bir hava hakim olacak. Yağışlı hava Çarşamba gününe kadar devam edecek. Perşembe günü yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakacak. İstanbul'da Ağustos ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 27 derece, ortalama yağışlı gün sayısı ise 5. Salı günü gök gürültülü yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar serinletecek

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:38
  1. İstanbul Hava Durumu
  2. Pendik Hava Durumu
  3. Kadıköy Hava Durumu
  4. Bağcılar Hava Durumu
  5. Silivri Hava Durumu
  6. Beykoz Hava Durumu
  7. Kartal Hava Durumu
  8. Esenyurt Hava Durumu
  9. Çatalca Hava Durumu
  10. Küçükçekmece Hava Durumu
  11. Şile Hava Durumu
  12. Avcılar Hava Durumu
  13. Sarıyer Hava Durumu
  14. Kağıthane Hava Durumu
  15. Maltepe Hava Durumu
  16. Erenköy Hava Durumu
  17. Büyükçekmece Hava Durumu
  18. Bakırköy Hava Durumu
  19. Kumburgaz Hava Durumu
  20. Üsküdar Hava Durumu
  21. Durusu Hava Durumu
  22. Yeni Doğan Hava Durumu
  23. Yenibosna Hava Durumu
  24. Selimpaşa Hava Durumu
  25. Esentepe Hava Durumu

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