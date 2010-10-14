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İstanbul, güzellikler imparatorluğunun başkenti

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Bayhan, İstanbul'un güzellikler imparatorluğunun başkenti olduğuna inandıklarını belirterek, yıl boyunca yaptıkları 5 bine yakın etkinlikle İstanbul'daki kültürel çeşitliliği, zenginliği, güzelliği insanlara aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
İstanbul, güzellikler imparatorluğunun başkenti

Bayhan, şunları kaydetti: “İstanbul'un güzellikler imparatorluğunun başkenti olduğuna inanıyoruz. Özellikle yıl boyunca 5 bine yakın etkinliğimizle İstanbul'daki kültürel çeşitliliği, zenginliği, güzelliği insanlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. İstanbul'daki bu çeşitliğin bir gök kuşağı olduğuna inanıyoruz. Sevmediğimiz renk gök kuşağında nasıl vazgeçilmez oluyorsa, o güzelliği tamamlayan bir obje oluyorsa, buradaki herhangi bir rengi, çeşitliliği dünyaya sunacağımız gök kuşağının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. 600 senedir İstanbul'da bütün medeniyetlerin yan yana yaşadığını dünyaya göstermek istiyoruz.”

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:27
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