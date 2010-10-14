İstanbul, güzellikler imparatorluğunun başkenti

Bayhan, şunları kaydetti: “İstanbul'un güzellikler imparatorluğunun başkenti olduğuna inanıyoruz. Özellikle yıl boyunca 5 bine yakın etkinliğimizle İstanbul'daki kültürel çeşitliliği, zenginliği, güzelliği insanlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. İstanbul'daki bu çeşitliğin bir gök kuşağı olduğuna inanıyoruz. Sevmediğimiz renk gök kuşağında nasıl vazgeçilmez oluyorsa, o güzelliği tamamlayan bir obje oluyorsa, buradaki herhangi bir rengi, çeşitliliği dünyaya sunacağımız gök kuşağının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. 600 senedir İstanbul'da bütün medeniyetlerin yan yana yaşadığını dünyaya göstermek istiyoruz.”