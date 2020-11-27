İstanbul günlük korona ölümleri kaç? İstanbul’da salgından ölenlerin sayısı kaç?

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve İzmir'de koronavirüs vaka sayısında başlayan artış trendinin bütün ülkeye yayıldığını belirterek "İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca 26 Kasım korona tablosunu açıkladı. Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var.” dedi. 26 Kasım vaka sayısı ise 29.132 oldu. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 474.606'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 13.014 vatandaşımız hayatını kaybetti.

İstanbul’da salgından ölenlerin sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık raporuna göre, İstanbul’da yeni hasta sayısındaki artış devam ediyor. 19 - 25 Ekim arasında 4 bin 924 kişi daha Kovid-19’a yakalanırken, 63 kişi öldü yaşamını yitirmişti. İBB Mezarlıklar Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul’da bulaşıcı hastalık nedeniyle bugün 231 kişi hayatını kaybettiğini iddia etti.