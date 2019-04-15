İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma! 1 ölü
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti.15 Nisan 2019 Pazartesi 07:44
Olay, İstanbul Kağıthane'deki Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi.
Olay yerinden kaçtı
Olayda Mesut Toptaş adlı kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olay yerinden kaçtı. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
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