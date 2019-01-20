Fatih'te çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Yüksekler Sokak'ta bulunan üç katlı bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler bir kişinin cesedine ulaştı

Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol aldıktan sonra üst katta mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler binada yaptıkları kontrolde bir kişinin cesedine ulaştı.

Üst katta mahsur kalarak dumandan etkilenen bina sakinleri, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra binada bir süre soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan yangın nedeniyle bölgede havaya yükselen yoğun dumanın Süleymaniye Camisi'nin kubbe ve minaresini kaplaması ilginç görüntüler oluşturdu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.