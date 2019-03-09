0553 313 94 23

İstanbul Girls Orchestra’sından kadınlara özel konser

Mersin’in merkez Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ünlü grup İstanbul Girls Orchestra’yı Mezitli’ye getirdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:22
İstanbul Girls Orchestra’sından kadınlara özel konser

Mersin’in merkez Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ünlü grup İstanbul Girls Orchestra’yı Mezitli’ye getirdi. Belediye hizmet binası önünde düzenlenen konserde Mezitlili kadınlar, birbirinden güzel şarkılar ve türküler eşliğinde oyun oynadı, halay çekti.


Performansına solo keman gösterisi ile başlayan İstanbul Girls Orchestra, trk halk ve sanat müziğinin eşsiz eserlerini seyircilerle birlikte seslendirdi. Davul, klarnet, keman gibi enstrümanların şovuna danslarıyla da eşlik eden sanatçılar, Mezitlililere unutulmaz bir gece yaşattı. Üretici emekçi kadınlar adına sahneye çıkan kadın üretici pazarı kadınlarından Bedia Soylu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın kendilerine inandığını ve yokluktan kurtararak kendine güvenir hale getirdiğini söyledi.


Konuşmasına Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Başkan Tarhan ise "Burada Mezitli’yi dünyaya tanıtan yürekli kadınlar var. Bize siz kadınları şımartıyorsunuz diyorlar, evet biz kadınları şımartmaya devam edeceğiz. Onlar elleri nasırlı üretici kadınlarımız. Onlar için ne yapsak azdır. Bu üretici kadınlarımızın mücadelesinde her zaman yanlarında olacağız ve ekonomik yönden güçlü kılacağız. Onların hakkettikleri yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. İlkemiz Mezitli’de herkesi bir araya toplayarak yan yana olmak. Şuan arkanızda, önünüzde yanınızda kimin oturduğunu bilmiyorsunuz. Farklı siyasi ve etnik kimlikteki insanlar az sonra yan yana ele ele halaylar çekecek. İşte biz bu kaynaştırıcı yüzü nedeniyle sanata özel önem veriyoruz. Mezitli sanatın gülen yüzü. Mezitli’nin kimliği belli, ne istediği bellidir. Mezitli kadına değer veren kadın dostu bir kent. Bir arada yaşamak isteyen ve birlikte mutlu olan insanların yaşadığı bir kent. Biz bu değeri yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:22
  1. sanat
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da güneş yüzünü gösterdi, vatandaş denize girdi
    1. İstanbul’da güneş yüzünü gösterdi,..
    2. ATO’da ihracatta devlet destekleri..
    3. ETSO heyeti Sofya İnşaat Fuarı’nda
    4. Düzce’de ev satışları düşüşte
    5. Bu haftanın sinema filmleri | Vizyona..
    6. ABD'de çift motorlu uçak göle düştü! 5..
    7. Oktay Yılmaz’dan kadınlara tam destek
    8. Ortaokul'da inanılmaz olay! Sınıf..
    9. Gediz Elektrik Kariyer Günlerinde..
    10. Diş etinde oluşan iltihaplanmaların..
    11. İstanbul Girls Orchestra’sından..
    12. "En çevreci seçim kampanyasını..
    13. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan..
    14. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif..
    15. Modanın kalbi Dubai’de attı
    16. (özel) Dünya Kadınlar Günü’nde 50 tane..
    17. Öz Taşıma İş’ten kadın üyelerine hediye
    18. Ak Parti’li vekilden Bursa’da sulama..
    19. Yer: Atatürk Havalimanı! Yolcunun..
    20. Boyner’den bahar kampanyası
    21. Zeynep Gül Yılmaz: “Asıl Kürt düşmanı..
    22. Atık yağlar da Çevreci Komşu Kart’ta
    23. Bim aktüel 15 Mart 2019 indirim..
    24. Esnaf tuz ve şeker oranı..
    25. Tam 10 yıl uğraştılar, sonunda bu hale..
    26. Başkan Eşkinat Ferhadanlılı kadınlarla..
    27. Bozbey Artvinliler’in coşkusuna ortak..
    28. Malezya'da Hz. Muhammed'e hakarete hapis
    29. Yatırımcı rehberi (9)
    30. "Trafik ışıkları veya polis varsa..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı