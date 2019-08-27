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İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik personel alım başvurusu Gelişim Üniversitesi araştırma görevlisi alımı 2019 ilanı

İstanbul Gelişim Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı yayınladı. Gelişim Üniversitesi yayınladığı araştırma görevlisi alımında 34 öğretim üyesinin alımının yapılacağı başvuruda bulunanların, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler fakültesi başta olmak üzere, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ya da Uluslararası İlişkiler alanlarında lisans mezunu olmak. İlgili alanlarda tezli yüksek lisans yapıyor olmak ya da yapmış olma şartını aranmaktadır.

27 Ağustos 2019 Salı 11:03
İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik personel alım başvurusu Gelişim Üniversitesi araştırma görevlisi alımı 2019 ilanı

İstanbul Gelişim Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı yayınladı. Gelişim Üniversitesi yayınladığı araştırma görevlisi alımında 34 öğretim üyesinin alımının yapılacağı başvuruda bulunanların, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler fakültesi başta olmak üzere, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ya da Uluslararası İlişkiler alanlarında lisans mezunu olmak. İlgili alanlarda tezli yüksek lisans yapıyor olmak ya da yapmış olma şartını aranmaktadır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik personel alım başvurusu ilanında, Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 27.08.2019

Son Başvuru Tarihi : 10.09.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 13.09.2019

Sınav Giriş Tarihi : 18.09.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 20.09.2019

BAŞVURU YERİ : Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.

Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi başvuru için istenen belgeler

- Dilekçe (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesi)

- 2 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).

- Transkript (Şahsen veya posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).

- ALES Belgesi

- Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).

- YÖK Formatlı Özgeçmiş.

İlan detayları için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:03
  1. İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik personel alım başvurusu
  2. Gelişim Üniversitesi araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

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