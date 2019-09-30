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İstanbul'da geceden beri 10 artçı deprem yaşandı

Geçtiğimiz perşembe günü Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından 400'e yakın artçı sarsıntının yaşandığı İstanbul'da bu gece yarısından itibaren de 10 artçı deprem daha yaşandı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:59
İstanbul'da geceden beri 10 artçı deprem yaşandı

Kandilli Rasathanesi verilerine göre;gece yarısı itibariyle sabah saat 05:31'e kadar İstanbul'da 10 artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu artçıların en büyüğü ise 1.9 olarak kaydedildi.

Artçılar devam edecek

4,6 ve 5,8'lik depremlerin ardından günlerdir devam eden artçı sarsıntılarla ilgili konuşan deprem uzmanı YTÜ Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy, "5,8'den sonra artçılar tabii ki olacak ki oluyor da. Sanıyorum 2'den büyük 400'e yakın artçı oldu ve bunların bazıları 4 bazıları 5'e bile çıkabilir. Vatandaşlarımızın bunlar olduğunda hemen 'büyük deprem geliyor' diye düşünmemeleri gerekir çünkü daha birkaç hafta hatta 1 aya kadar daha artçıları yaşama durumumuz olabilir. Şimdiden bunu bilmekte fayda var. Ancak deprem şu saatte olur şu gün olur dedikodularına inanmamakta fayda var. Bunlara itibar etmesinler" demişti.

İstanbul'da 26 Eylül Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yaratmış, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurmuştu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar tatil edilirken Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesindeve Kocaeli'de de hissedilmişti.

Artçı deprem nedir?

Artçı deprem, belirli bir bölgede meydana gelen şiddetli depremin ardından aynı bölgede meydana gelen daha ufak şiddetli deprem ya da depremlerdir.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:59
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