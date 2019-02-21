İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir bina boşaltıdı
Gaziosmanpaşa’da bir binada çatlaklar oluşması üzerine bina belediye yetkililerince boşaltıldı.21 Şubat 2019 Perşembe 01:20
Gaziosmanpaşa’da bir binada çatlaklar oluşması üzerine bina belediye yetkililerince boşaltıldı.
Karadeniz Mahallesi 1175. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binada çatlaklar oluştu.
Durumu fark eden apartman sakinleri, belediye yetkililerine haber verdi. Binayı inceleyen zabıta ekipleri, tahliye ettiği binanın giriş kapısını mühürledi.
Daha önce demir çubuklarla desteklendiği görülen binanın 30 yıl önce yapıldığı öğrenildi.
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