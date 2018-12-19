İstanbul Film Festivali'nin Sinema Ödülleri belirlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan 2019'da gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali'nde verilecek Sinema Ödülleri'nin sahipleri belirlendi.



İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Ödülleri kapsamında, festivalin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" usta yönetmen Şerif Gören'e takdim edilecek.

"Sinema Onur Ödülleri"nin oyuncu ve yapımcı Göksel Arsoy ile oyuncu Selda Alkor'a verileceği festivalde, "Sinema Emek Ödülü"nü ise akademisyen Jak Şalom alacak.

Ödüller, 4 Nisan Perşembe gecesi yapılacak 38. İstanbul Film Festivali açılış töreninde sahiplerini bulacak.