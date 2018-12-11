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İstanbul Filarmoni Derneği genç piyanistleri ödüllendirecek

11 Aralık 2018 Salı 22:23
İstanbul Filarmoni Derneği genç piyanistleri ödüllendirecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Filarmoni Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen müzik yarışmasında genç piyanistler ödüllendirilecek.

"Müzik yaşamdır" sloganıyla 1945'ten bugüne İstanbul'un müzik dünyasına katkı sunan ve özellikle genç müzisyenleri destekleyen dernek, 4-10 Mart 2019 arasında ulusal piyano yarışması düzenleyecek.

Jüri başkanlığını ünlü piyanist İdil Biret'in üstleneceği yarışmada; Prof. Judith Uluğ, Ali Darmar, Prof. Metin Ülkü, Doç. Gökhan Aybulus, Dr. Aydın Karlıbel, Can Okan ve Eren Aydoğan da jüri üyesi olarak yer alacak.

15-30 yaş arasındaki gençlerin katılımına açık olan yarışmaya, 8 Şubat 2019'a kadar başvuru yapılabilecek.

Yarışmanın birincisi 10 bin liralık para ödülünün yanı sıra İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın 29 Mart 2019 tarihli konserinde solist olarak sahne alacak. Yarışmanın ikincisine 7 bin 500 lira, üçüncüsüne ise 5 bin lira ödül takdim edilecek.

Yarışmaya ilişkin "www.istanbulfilarmoni.org" adresinden detaylı bilgi alınabilecek.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 22:23
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