İstanbul Fellowship'e 103 ülkeden 575 başvuru yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları) için 103 ülkeden 575 başvuru gerçekleşti, yurt içinde ise 113 yayınevi başvuru yaptı.

Türk ve yabancı yayımcılar arasında iş birliğinin artırılması ve İstanbul'u bir telif merkezi haline getirmeyi amaçlayan program için başvurular 30 Kasım'da sona erdi.

En yüksek başvuru bu yıl gerçekleşirken, tüm dünyadan katılımcıları İstanbul'da buluşturacak program için 103 ülkeden 575 başvuru gerçekleşti. En çok başvuru Endonezya ve Hindistan'dan yapıldı.

En fazla talebin 48 başvuruyla Endonezyalı yayımcılardan geldiği zirveye, Hindistan'dan 27, Brezilya ve İtalya'dan ise 24'er başvuru talebi yapıldı.

Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın tüm bölgelerinden katılımcıların İstanbul'da 3 gün boyunca telif ve çeviri görüşmeleri gerçekleştireceği programa yurt içindeki 113 yayınevinden 131 başvuru gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TBYM tarafından ortaklaşa düzenlenen program kapsamında 3 yılda binden fazla telif ön anlaşması ve bin 739 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

- Katılımcılar 1 Ocak'ta açıklanacak

Tamamlanan başvurular, TBYM Değerlendirme Komitesi tarafından incelenerek, programa başvurusu yeterli bulunan yurt içi ve dışı katılımcı isimleri 1 Ocak 2019'da açıklanacak.

Katılımcıların ilan edilmesi sonrası programın yazılımı üzerinden yayımcılar online randevu alabilecek ve diğer katılımcıların kataloglarını inceleme fırsatı bulacak.

İstanbul'un bir telif pazarı haline getirilmesini hedefleyen Fellowship, 26, 27 ve 28 Şubat 2019'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.