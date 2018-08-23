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İstanbul'da en uygun ev fiyatları hangi semtlerde? Uygun fiyata sahibinden satılık daireler arsalar

Daire almak isteyen vatandaşlar en uygun daire fiyatlarının hangi semtlerde olduğunu araştırıyor. İstanbul'da mutlaka bir karış dahi toprağın olsun sözü hep söylene gelmiştir. Peki İstanbul'da konut almak isteyen vatandaşlar en uygun daire ve arsayı hangi semtlerden alır?

23 Ağustos 2018 Perşembe 11:19
İstanbul'da en uygun ev fiyatları hangi semtlerde? Uygun fiyata sahibinden satılık daireler arsalar

Daire almak isteyen vatandaşlar en uygun daire fiyatlarının hangi semtlerde olduğunu araştırıyor. İstanbul'da mutlaka bir karış dahi toprağın olsun sözü hep söylene gelmiştir. Peki İstanbul'da konut almak isteyen vatandaşlar en uygun daire ve arsayı hangi semtlerden alır?

Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul, dünyanın en büyük şehirleri arasında yer alıyor. Herkes dünyanın sayılı şehirlerinden biri olan İstanbul'da bir evi olsun istiyor. Peki İstanbul'da en ucuz konut nerede? Ticaret Bakanlığı önümüzdeki günlerde konutta yeni kampanyaların başlatılacağını açıkladı. Konut fiyatlarında ve ödeme koşullarında kampanya yapılacak olması daire ve arsa almak isteyen vatandaşlar, en uygun konut fiyatlarının nerelerde ve hangi semtlerde olduğunu araştırmaya başladı.

İSTANBUL'DA EN UYGUN KONUT NEREDEN ALINIR?

İstanbul Avrupa yakasının gelişmekte olan ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen semtlerinden biri Beylikdüzü. Bu semtte inşa edilen birbirinden şık siteler, yeni apartmanlar ve daireler İstanbul’un diğer semtlerine göre oldukça ucuz fiyatları ile dikkat çekiyor. Beylikdüzü’nde satılık ev fiyatları 200.000 ile 400.000 TL arasında değişiyor.

Esenyurt satılık daire

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinin semtlerinden biriyken 2008 yılında Kıraç ile birleşerek ilçe haline gelen Esenyurt, konut projeleri açısından oldukça fazla alternatife sahip semtlerden bir diğeri. Esenyurt semtinde bulunan evler de İstanbul’un diğer bölgelerine göre oldukça ucuz. Esenyurt’ta satılık ev fiyatları ortalama 100.000 – 300.000 TL civarında.

Gaziosmanpaşa satılık konut

En fazla göç alan ilçelerden biri olan Gaziosmanpaşa, kentsel dönüşümün de etkisiyle son zamanlarda bir çok yeni konut seçeneği sunar hale geldi. Bugün uygun fiyatlar ile ev sahibi olmak isteyenlerin tercih edebileceği semtlerden bir diğeri olan Gaziosmanpaşa’da satılık ev fiyatları 150.000 ile 400.000 TL arasında değişiyor.

Silivri satılık daire fiyatları

İstanbul şehir merkezinin yaklaşık olarak 70 km batısında bulunan ilçe, doğusunda Büyükçekmece, batısında Marmara Ereğlisi ve Çorlu ile İstanbul’un en uçlarda yer alan ilçelerinden biri. Şehir merkezinin diğer semtlere nispeten daha uzak kaldığı bu ilçe doğal yaşam ve sakinlik isteyenler için eşsiz bir seçenek. Ev fiyatları ise Silivri’de oldukça uygun. Silivri’de satılık ev fiyatları ortalama 100.000 – 400.000 TL civarında.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 11:19
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