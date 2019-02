İstanbul Emniyeti Personeline Adli Tıp ve Kriminalistik Eğitimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi arasında yapılan eğitim protokolü kapsamında tüm şubelerde görevli emniyet personeline “Adli Tıp ve Kriminalistik” eğitimi verilmeye başlandı.

Her iki kurum arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde eğitimlerini tamamlayan 50 kişilik ilk guruba sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Törene; İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Güntekin, Eğitim Şube Müdürü Mustafa İşlek, Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Her şey bu ülke için”

Her şey bu ülke için, insanlık için diyerek cümlelerine başlayan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Burada yaptığımız ve yapacağımız her şeyi ülkemizin geleceğinin aydınlanması ve güvenilir kılınması için yapacağız. Son derece anlamlı ve önemli bir içeriği var ortaklaşa yaptığımız işin. Suçu önleme ve suçu aydınlatma stratejilerinin bir ayağını oluşturuyoruz. Sizlere çok güveniyoruz her gece yastığa başımızı güvenle koyuyorsak sayenizde oluyor. Bu yüzden bütün emniyet mensuplarımızdan, bütün güvenlik mensuplarımızdan ve bu ülkede canı pahasına ülkesini savunan herkesten Allah razı olsun” dedi.

“Polisimizin güvenirlilik oranı Cumhurbaşkanlığından sonra 2’inci sırada”

Ortaklaşa yapılan bu çalışmanın hayalinin bir parçası olduğunu vurgulayan İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, “Bu kadar kıymetli değerli hocalarımızın olduğu bir şehirde yaşıyoruz ve bundan faydalanmamız lazım. Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Polisimizin şuan toplum açısından güvenirlilik oranı Cumhurbaşkanlığından sonra 2’inci sırada. Daha önce ateş ettiğinde vücudun herhangi bir yerinde hedefini vuran bir polis varken şimdi ateş etmesi gerektiği zamanı bilen, vücudun neresine ateş etmesi gerektiğini bilen ve bunda başarılı olan bir polis var” ifadelerini kullandı.

“Suçun aydınlanmasına katkı sağlamak amacıyla böyle bir proje yaptık”

Türkiye’de suçun aydınlanmasına katkı sağlamak amacıyla böyle bir proje yaptıklarını söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sotiri Kalfaoğlu, “Suçun aydınlatılması için Adli Tıp ve Kriminalistik kullanılıyor. Bu bilgilerde uzman ya da akademisyenlerden alınıyor. Polisin bu bilgileri bilmesi onlara kariyerleri boyunca karşılaşabilecekleri problemleri nasıl çözebileceklerini, kime ulaşacaklarını ve olay yerini korumak için neler yapmaları gerektiğini sağlayacak. Kriminalistik’in ne olduğu veya olay yeri inceleme ekibinin neler yaptığını, o olay yerinin nasıl korunması gerektiğini, yapılan hatalar var mı, var ise nasıl düzeltileceğini ve bu işin tamamen bilimsel nasıl yapılabileceğini anlattığımız bir eğitim oldu” diyerek cümlelerini sonlandırdı.

Tören sonrasında 3 gün ve 24 saat süren eğitimlerini tamamlayan emniyet personeline törenle sertifikaları verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi arasında yapılan eğitim protokolüne göre Haziran ayına dek 200’ün üzerinde emniyet personeline “Adli Tıp ve Kriminalistik” eğitimi verileceği, bu eğitim işbirliğinin önümüzdeki akademik yılda da değişen periyodlarla devam edeceği bildirildi.