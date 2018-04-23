İstanbul Emniyeti bugün ondan sorulacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Sarıyer Gümüşdere Ortaokulu'nda eğitim gören 8 öğrenci İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret etti. Çalışkan, koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Büşra Gül Özkurt'a devretti.

"ÇOCUKLAR VE GENÇLER ÜLKEMİZİN VE TÜM İNSANLIĞIN GELECEĞİDİR"

Burada konuşan Büşra Gül Özkurt, çalışmalarının merkezinde çocuklar ve gençler olduğunu belirterek, "“Çocuklar ve gençler ülkemizin ve tüm insanlığın geleceğidir. Dolayısıyla bizler çocukların huzur, güvenlik ve mutluluğu için çalışıyoruz. Çocuklarımızın İstanbul'da sokaklarda, parklarda özgürce oyun oynamalarını, güvenle okullarına gidebilmelerini ve ailelerinin de içlerinin rahat edebilmesini istiyor ve böyle bir şehir ortamı sağlamaya çalıyoruz. Ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. Ülkemizin ilerlemesini ve kalkınmasını engellemeye çalışan terör örgütleri adeta nöbetleşe ülkemize saldırıyorlar. Bizler bunu engellemek isterken çok çalışacağız ve başaracağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de kanımızın son damlasına kadar hainlere karşı vatanımızı koruduk. Birçok mesai arkadaşımız bu uğurda canlarını feda ederek şehit olmuşlardır. Ama bilinmelidir ki bu ülkenin çocuğundan yaşlısına, kadınından gencine her ferdi bu ülkeyi koruyacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, gazilerimizi de minnetle anıyorum" dedi.