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Yeni Akit Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde iki önemli atama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde iki önemli atama yapıldı. Vodafone Park'ın yanında gerçekleştirilen terör saldırısında yaralan Necmettin Yüksek, müdüriyet emrine alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 23:47:00 -
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde iki önemli atama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir şube ve bir ilçe müdürlüğüne atama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek müdüriyet emrine alındı. Yüksek'in yerine Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Şekip Akın atandı.

Muhabere Elektronik Şube Müdürü Erdem Torlak ise kendi görevinin yanı sıra vekaleten Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

Vodafone Park'ın yanında gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanmıştı

Müdüriyet emrine alınan Necmettin Yüksek Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı iken Vodafone Park'ın yanında gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanmıştı.

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