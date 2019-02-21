0553 313 94 23

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9 bin adet kaçak enerji içeceği ve enerji içeceği üretiminde kullanılan 142 kilogram ham madde ele geçirdi. Ele geçirilen ham maddenin içeriğinde yer a

IHAAW105835-ASA/21-02-2019- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9 bin adet kaçak enerji içeceği ve enerji içeceği üretiminde kullanılan 142 kilogram ham madde ele geçirdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:03
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9 bin adet kaçak enerji içeceği ve enerji içeceği üretiminde kullanılan 142 kilogram ham madde ele geçirdi. Ele geçirilen ham maddenin içeriğinde yer a

IHAAW105835-ASA/21-02-2019- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9 bin adet kaçak enerji içeceği ve enerji içeceği üretiminde kullanılan 142 kilogram ham madde ele geçirdi. Ele geçirilen ham maddenin içeriğinde yer alan performans arttırıcı ve zayıflama içerikli ilaç etken maddelerinin gıda ürünlerinde kullanılmasının yasak olduğu öğrenildi.21.02.2019 10:58:35TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamilelik Okulunda 13’üncü dönem başladı
    1. Hamilelik Okulunda 13’üncü dönem..
    2. 16 eski savcı ve hakime istenen ceza..
    3. Yeni sondaj gemisi Altınova’da bakıma..
    4. Muratpaşa Belediyesi yaraları sarıyor
    5. "Taraftarımızın verdiği pozitif enerji..
    6. Şırnak’ta okulların etrafı..
    7. Kızıltepeli kadınlar mantı açarak aile..
    8. Hakkari’de 24 bin adet av tüfeği..
    9. Savcı ve emniyet güçlerini hedef..
    10. Park Afyon’da canlı yayın
    11. CHP'de olağanüstü PM talebi geri çekildi
    12. Mane'nin başı hırsızlarla dertte
    13. Özbelsan’ın yeni tesisleri açılıyor
    14. GÜNCELLEME - Mersin'de 5 katlı bina..
    15. Dünya gıda sektörünün devleri Dubai’de..
    16. FETÖ'ye şok' En pahalı avukat da işe..
    17. Düzce’den 2018 yılında 13 bin 797 ton..
    18. AGÜ’de Yemen Günü
    19. “Üçlemeler” fotoğraf tutkunlarıyla..
    20. Dünya Şampiyonları Bartın..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı