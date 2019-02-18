İstanbul Eflaniler Derneği’nden 796 öğrenciye giyim yardımı

İstanbul Eflanililer Derneği (EF-DER) ve İstanbul Kızılay Şube Başkanlığı işbirliği ile Karabük’ün Eflani ilçesindeki 796 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

İstanbul Eflanililer Derneği hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Eflani Çok Programlı Lisesi toplantı salonunda düzenlenen programda EF-DER ‘Tüm öğrencilere hediye projesi’ ile ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam 796 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

Proje ile ilgili konuşan EF-DER Başkanı Abdullah Adatepe, öğrencileri sevindirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Düzenlenen programa Eflani Kaymakamı Sinan Aşcı, İstanbul Eflanililer Derneği BaşkanıAbdullah Adatepe, İstanbul Kızılay Şube Genel Sekreteri Ramazan Ceylan, kurum amirleri ve dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.