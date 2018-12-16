İstanbul Edebiyat Festivali’nden uluslararası hazırlık

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin iş birliğiyle düzenlenen "10. İstanbul Edebiyat Festivali" ödül töreniyle sona erdi.

Bu yıl "Yazmak ve Yaşamak" temasıyla düzenlenen festivalin onur konuğu Sevinç Çokum olurken, hafta boyunca şair ve yazarların katıldığı söyleşilerin yanı sıra müzik dinletileri de edebiyatseverlerle buluştu.

Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirilen kapanış töreninde konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, festivalin önemine işaret ederek, "Artık biz İstanbul'a sığamıyoruz. Allah'ın izniyle gelecek senelerden itibaren İstanbul Edebiyat Festivali'ni uluslararası arenada gerçekleştirmek için hazırlıklara başladık. Edebiyat Festivali'nde bütün güzelliklerin yanında 10 yıldan beri ödüller açıklanıyor. 10 yıllık geleneği bugün de bozmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bıyıklı, uluslararası alanda ismi bilinen bazı yazarlara eleştirilerde bulunarak, şunları aktardı:

"Uluslararası arenada parlatılan isimlere baktığımız zaman bu toprakların değerleriyle dost olmayan, bu toprakların değerlerine düşman isimlerin özellikle öne çıkarıldığını da hasseten söylemek isterim. Bu edebiyat festivalleriyle birlikte uluslararası arenada da bizim şairlerimiz, bizim yazarlarımız hak ettiği yerleri alacaklar ve ülkemizi hakkıyla temsil edecekler."

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, edebiyatın güzelleştirici ve birleştirici özelliğinin festivalde görüldüğünü söyleyerek, "Toplumların, ülkelerin gündemleri her zaman canlıdır, dinamiktir. Gündem siyaset olmuştur, savaş, açlık ve sıkıntılar olmuştur. Ama edebiyat kelimesi, edebi, edipliği, güzelliği ifade eden insanlığın ortak değeri. Edebiyatın burada bir geleneğe, festivale dönüşmüş olması gerçekten çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Edebiyat Festivali’nin dünyaya açılması gerektiğini sözlerine ekleyen Arıcan, "Kendi birikimlerimizi dünyaya açmamız, dünyadaki birikimleri ülkemizde beraberce konuşmamız gerekiyor. Bunun da artık programa alınmış olması çok sevindirici. Bu vesileyle edebiyat ödülüne layık olan edebiyat dostlarımızı yürekten kutluyorum. Sıradan bir iş değil bu. Gerçekten büyük bir çabanın, gayretin sonucu." açıklamasını yaptı.

- "TYB İstanbul Şubesi edebiyatın göründüğü bir sahneye dönüşüyor"

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan da çok güzel bir faaliyetin gerçekleştiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Son on yıldır bu mekanda edebiyat festivali, edebiyat mevsimi programı icra ediliyor. Edebiyatın göründüğü bir sahneye dönüşüyor TYB İstanbul Şubesi. Çok değerli şairlerimiz, yazarlarımız ve edebiyatçılarımız bu mekanda kendilerini ifade imkanı buluyor. Bunlar gerçekten edebiyatın arka plana düştüğü, etkisizleştirilmeye çalışıldığı bir zamanda, TYB'nin bir cevabı gibi. İstanbul şubemiz, birinci şölenden itibaren bunu hakkıyla yapıyor. Bir de işin ödül faslı var. Ödül bu faaliyeti katmerlendiriyor. Elhamdülillah 10'uncu edebiyat mevsimini de gördük. Kendi adıma söylüyorum tabii, 11'incisini ve nicelerini de görmeyi Allah nasip eder inşallah."

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise TYB'nin sanata, edebiyata ve kültüre öncülük ettiğinin altını çizerek, "TYB'mizin aslında her yıl tekrarlanan bu çalışması, şehrimizde büyük bir edebiyat rüzgarı estiriyor. Ben, dönem içerisinde de 2023 yılına özel büyük vizyon çalışmalarımızda da çocuklarımızı geleceğe yönelik emin adımlarla yetiştirirken, onların kültür ve sanata ilişkin duyarlılıklarını artırmak, onlarda bu yönde bir merak uyandırmak ve bu temel üzerine yetiştirmekte bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bu yıl festivalde gerçekleştirilen 40'ı aşkın oturuma 100'e yakın konuşmacı katıldı.



- AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Yılmaz'a Şükran Beratı verildi

10. İstanbul Edebiyat Festivali'nde "Hikaye" dalında yazar Bahtiyar Aslan ödüle layık görüldü. Aslan'a ödülünü TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan takdim etti.

"Roman" dalında ödül alan akademisyen yazar Mehmet Sabri Genç'e ödülünü, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı verirken, "Şiir" dalında ödül alan şair ve yazar Mehmet Can Doğan ise ödülünü yazar Ali Ural'ın elinden aldı.

Törene katılamayan yazar Savaş Şafak Barkçin de "Deneme" dalında ödüle layık görüldü.

AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'a da "Şükran Beratı" verildi. Yılmaz'a beratını AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay takdim etti.

TV NET Yayın Müdürü İsmail Halis'in beratını TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, kültür tarihçisi İbrahim Ethem Gören'in beratını TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, yazar Derya Kılıçlar'ın beratını ise araştırmacı yazar Fatma Gülşen Koçak verdi.

Tören, ozan Esat Kabaklı'nın mini konseriyle sona erdi.