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İstanbul Eczacı Odası'ndan KHK ile ilgili açıklama

İstanbul Eczacı Odası, Sağlıkla ilgili bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bugün Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, medyada kamuoyunu yanlış bilgilendiren ifadeler görüldüğünü belirterek, söz konusu maddenin, eczacı olmayan kimselerin ecza deposu açmasını düzenlemekte olduğunu bildirdi- Açıklamadan:-"Düzenlemeden önce tüzel kişilerin ecza deposu açabilmesi için ortaklarından birinin eczacı olması gerekiyordu. Uygulamada bu durum, şirketle hiçbir ilgisi olmayan eczacıların şirkete yüzde 1 oranında ortak olmak kaydıyla mesul müdür olması şeklinde gerçekleşiyordu. Yasa, şirketlerin ecza deposu açması için eczacının ortak olma koşulunu kaldırmıştır. Yapılan tek değişiklik budur. Eczane sahip ve mesul müdürlerinin eczacı olması zorunluluğu konusunda bir değişiklik olmamıştır"

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:58
İstanbul Eczacı Odası'ndan KHK ile ilgili açıklama

İSTANBUL (AA) - İstanbul Eczacı Odası, Sağlıkla ilgili bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bugün Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, medyada kamuoyunu yanlış bilgilendiren ifadeler görüldüğünü belirterek, söz konusu maddenin, eczacı olmayan kimselerin ecza deposu açmasını düzenlemekte olduğunu bildirdi.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlıkla ilgili bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından medyada kamuoyunu yanlış bilgilendiren ifadeler kullanıldığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yayınlanan haberlerde, 'Eczacı olmayanların, eczacı mesul müdür atayarak eczane açabileceği kuralı şirketler için de uygulanacak, böylece muvazaalı ortaklıklar ortadan kaldırılacak. Diplomalı eczacı olmak şartıyla ortaklardan birinin ticarethane işlerinden mesul müdür gösterilmesi şartı kaldırılacak.' ifadeleri kullanılmaktadır. Sözkonusu madde, eczacı olmayan kimselerin ecza deposu açmasını düzenlemektedir. Maddeye göre eczacı olmayan gerçek kişiler, eczacı bir mesul müdür atamak kaydıyla ecza deposu açabilirler. Aynı şekilde tüzel kişilerin de ecza deposu açması mümkündür. Düzenlemeden önce tüzel kişilerin ecza deposu açabilmesi için ortaklarından birinin eczacı olması gerekiyordu. Uygulamada bu durum, şirketle hiçbir ilgisi olmayan eczacıların şirkete yüzde 1 oranında ortak olmak kaydıyla mesul müdür olması şeklinde gerçekleşiyordu. Yasa, şirketlerin ecza deposu açması için eczacının ortak olma koşulunu kaldırmıştır. Yapılan tek değişiklik budur. Eczane sahip ve mesul müdürlerinin eczacı olması zorunluluğu konusunda bir değişiklik olmamıştır."



Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:58
  1. İstanbul Eczacı Odası
  2. KHK
  3. sağlık

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