'İstanbul, dünya milyarderler şehri sıralamasında 18. sırada yer aldı'

Forbes dergisi dünyada en fazla milyarder bulunan kentleri sıraladığı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Moskova listede üçüncü sırada yer aldı. Forbes dergisine göre, Rusya'nın başkentinde yaşayan dolar milyarderlerinin sayısı 71.

Listenin ilk sırası 85 milyarderle New York'a ait. İkinci sırada 79 dolar milyarderinin olduğu Hong Kong bulunuyor.

Çin'in başkenti Pekin'de 61 dolar milyarderi yaşarken, dünyanın finans merkezlerinden Londra'daki milyarder sayısı 55.

İlk 10'da ayrıca Şanghay, San Fransisco, Shenzen, Seul ve Mumbai var.

Batı Avrupa'yı listenin ilk 10'unda sadece Londra temsil ediyor. Paris 19, Madrid 14, Berlin 7 milyarderle gerilerde.

İstanbul 20 milyarder ile Paris'in bir basamak üstünde 18'inci sırada.



1 – New York 87

2 – Hong Kong 79

3 – Moskova 71

4 – Pekin 61

5 – Londra 55

6 – Şanghay 45

7 – San Francisco 42

8 – Shenzen 39

9 – Seul 38

10 – Mumbai 37

11 – Sao Paolo 30

12 – Bangkok 28

13 – Singapur 24

14 – Taipei 24

15 – Los Angeles 22

16 – Tokyo 22

17 – Delhi 21

18 – İstanbul 20

19 – Paris 19

20 – Guangzhou 17



Forbes'un araştırmasına göre, dünyadaki milyarderlerin yüzde 89'u erkek ve yüzde 83'ü evli.

Milyarderlerin ortalama 3 çocuğu var. Sahip olduğu serveti kendisi kazananların oranı yüzde 67. Kalan yüzde 33'lük kesimin zenginliği ise miras yoluyla elde edilmiş.

2019 itibarıyla tüm dünyadaki dolar milyarderlerinin toplam serveti 8,7 trilyon dolar.