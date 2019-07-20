'İstanbul, dünya milyarderler şehri sıralamasında 18. sırada yer aldı'
Forbes dergisi dünyada en fazla milyarder bulunan kentleri sıraladığı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İstanbul listede 18. sırada yer aldı. Forbes dergisine göre, İstanbul’da yaşayan dolar milyarderlerinin sayısı 20.20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:00
Forbes dergisi dünyada en fazla milyarder bulunan kentleri sıraladığı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Moskova listede üçüncü sırada yer aldı. Forbes dergisine göre, Rusya'nın başkentinde yaşayan dolar milyarderlerinin sayısı 71.
Listenin ilk sırası 85 milyarderle New York'a ait. İkinci sırada 79 dolar milyarderinin olduğu Hong Kong bulunuyor.
Çin'in başkenti Pekin'de 61 dolar milyarderi yaşarken, dünyanın finans merkezlerinden Londra'daki milyarder sayısı 55.
İlk 10'da ayrıca Şanghay, San Fransisco, Shenzen, Seul ve Mumbai var.
Batı Avrupa'yı listenin ilk 10'unda sadece Londra temsil ediyor. Paris 19, Madrid 14, Berlin 7 milyarderle gerilerde.
İstanbul 20 milyarder ile Paris'in bir basamak üstünde 18'inci sırada.
1 – New York 87
2 – Hong Kong 79
3 – Moskova 71
4 – Pekin 61
5 – Londra 55
6 – Şanghay 45
7 – San Francisco 42
8 – Shenzen 39
9 – Seul 38
10 – Mumbai 37
11 – Sao Paolo 30
12 – Bangkok 28
13 – Singapur 24
14 – Taipei 24
15 – Los Angeles 22
16 – Tokyo 22
17 – Delhi 21
18 – İstanbul 20
19 – Paris 19
20 – Guangzhou 17
Forbes'un araştırmasına göre, dünyadaki milyarderlerin yüzde 89'u erkek ve yüzde 83'ü evli.
Milyarderlerin ortalama 3 çocuğu var. Sahip olduğu serveti kendisi kazananların oranı yüzde 67. Kalan yüzde 33'lük kesimin zenginliği ise miras yoluyla elde edilmiş.
2019 itibarıyla tüm dünyadaki dolar milyarderlerinin toplam serveti 8,7 trilyon dolar.
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