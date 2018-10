MHP Lideri Bahçeli: İstanbul dışında her yerde aday çıkaracağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere de değinen Bahçeli, MHP'nin yerel seçimlerdeki politikasını şöyle açıkladı.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkartarak mahalli idareler seçimlerine katılacağız. Mutlaka başaracağız, Allah'ın izniyle en iyi sonucu alacağız. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını dikkate ve ciddiye almayacağız."