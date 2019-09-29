İstanbul depremi vatandaşı panikletti: Deprem sigortasına rekor talep İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem, vatandaşları korkuttu. Büyük panik yaşayan ve evlerine giremeyen vatandaşlar, 2 günde toplam 15 bin 708 konut için deprem sigortası yaptırdı.

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