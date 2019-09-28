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İstanbul depremi sonrası Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken uyarı: İnanılır gibi değil, basiret lütfen!

İstanbul depremi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan yazar Yusuf Kaplan, Türkiye'deki kutuplaşmanın tedirgin edici olduğunu ve yaşanan depremin bile toplumu birleştirmediğini söyledi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:10
İstanbul depremi sonrası Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken uyarı: İnanılır gibi değil, basiret lütfen!

Yazar Yusuf Kaplan, İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda depremin Türkiye'yi böldüğünü söyleyen Kaplan, yaşanan bu durumun şaşkınlık verici olduğunu söyledi.

Ülkede yoğun bir kutuplaşma olduğunu ifade eden Kaplan, en temel meselelerde bile birleşmesi gereken toplumun ikiye bölündüğünü ifade etti.

Kaplan, Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uyarı/yorum

Deprem üzerinden bile bölündü Türkiye! İnanılır gibi değil gerçekten!

Deprem gibi en temel bir ülke meselesi üzerinden bile karpuz gibi bölünen bir ülkede olabilecek en yüksek şiddette deprem olmuştur zaten! Basiret lütfen."

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:10
  1. Yusuf Kaplan
  2. İstanbul
  3. Twitter

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