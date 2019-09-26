İstanbul depremi sonrası Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den seferberlik çağrısı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

5,8'lik İstanbul Depremi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Avcılar İlçe Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Avcılar'da 70 toplanma alanımız var. İnternet sitemizde de bu noktaları yayınladık. Vatandaşlarımız internet sitesi üzerinden bu bilgilere kolaylıkla ulaşabilir." dedi.

'Avcılar Merkez Camisi eski bir yapı mıydı?'

Bir basın mensubunun 'Minaresi yıkılan Avcılar Merkez Camisi eski bir yapı mıydı?' sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Bu caminin yenilenmesi gerektiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görüşüldü ancak sağlamlaştırma çalışmalarına başlanmadı. İstanbul'da birçok camimiz var. Ayasofya, Sultan Ahmet gibi camilerimiz kaç yüz yıllık yapılar? Bir yapının eski tarihli olması onun yıkılacağı riski taşıdığı anlamına gelmiyor."

'Seferber olarak İstanbul için çalışmalıyız'

"Bizim bir seferberliğe ihtiyacımız var." diyen Başkan Hançerli, "Tüm birimler topyekun bu konu üzerinde yoğunlaşarak çalışmalı. İstanbul'u depreme dayanıklı ve güvenli bir hale getirmeliyiz. Ben Avcılar Belediye Başkanı olarak elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

'Vatandaşlarımız panik yapmamalı'

Vatandaşlara deprem anında panik yapmamaları çağrısında bulunan Başkan Hançerli, sözlerine şöyle devam etti:

"Avcılar'da sadece iki yaralı var. O yaralılarımızda enkaz yüzünden değil panik yaparak camdan atladıkları için yaralandılar. Vatandaşlarımıza çağrımız deprem anında panik yapmamaları. Deprem anındaki panik daha büyük zararların ortaya çıkmasına sebep oluyor."