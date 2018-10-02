İstanbul depremi mi? San Andreas depremi mi?

Ali Uyar Okur Postası Önce deprem konusundan başlayalım, eğer İstanbul’da önümüzdeki 10-20 yıl içinde bir deprem olursa, bu bizim her şeye rağmen ayakta kalmamızı sağlayan “UMUD”umuzun bitişi demek olur, bu ise kader planı çerçevesinde, dünya hâkimiyyeti sırası gelen Müslümanların ve dahi hususân biz Türklerin sonu olur Allahu alem. İstanbul’da böyle bir deprem, ahir zamanın şu çok sıkışmış anında, kader planına uygun gelmiyor Allahu alem.

Peki niye ille de İstanbul’da bir deprem olsun ki?

Batının maalesef en iyi yaptığı bir iş de, belli bir planının, toplumlar nezdinde kabulü hakkında, efkâr-ı umûmînin, nihayet bilinçlerin, firavunun yanındaki sihirbazlar misüllü, önceden bir tür illüzyonla hazırlanmasıdır. Bugün özellikle küresel illüzyon merkezi olan Hollywood bu iş için kullanılmaktadır.

Peki plan ne?

Şüphesiz ki, Türklerin reisliğinde Müslümanların dünya hâkimiyeti sırasının geldiğini batı da biliyor. Acaba batı, bu durumu engellemek için, Allah muhafaza İstanbul’a bir nükleer bomba atsa, sonra da “büyük bir meteor çarptı” ya da “işte bu beklenen İstanbul depremiydi” dese ve elindeki bütün medya imkanlarıyla bunu yaysa, bilim dünyasını da buna alet etse, zaten mahvolmuş olan bizler ne diyebiliriz ki?

Ha! Peki tarihte meşhur İstanbul depremleri var, ne yani bir daha olmayacak mı?

El-cevap, şimdi beklendiği iddia edilen depremin, acizane 1999’da bedelini ödediğimizi sanıyorum Allahu alem.

Acizane, 1999 depremini de, işte aynen buna benzetiyorum. İstanbul’a bir şiy olmadı, ama başka yerlerimizle bedelini ödedik Allahu alem. Eğer kader planında, İstanbul’da gerçekten bir deprem olacaksa, bunun bizim dünya hâkimiyetimizden sonra, artık kıyamete yakın bir zamanda olabileceğini düşünüyorum Allahu alem. Hem belki kim bilir belki de beklenen büyük deprem İstanbul’da değil de, Los Angeles’tan ta Silikon Vadisinin merkezi San Fransisko’ya kadar olan “SAN ANDREAS” fay hattında olur, belki de batı bir kısım günahlarını bu sayede öder, ne dersiniz? Hem belki bu sayede, laboratuvarda çalışarak yakalanılması zor olan, batı ile aramızdaki teknoloji farkını Rabbimiz ortadan kaldırıverir ha! Neden olmasın?