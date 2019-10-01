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İstanbul depreminden en çok hangi ilçe etkilenecek?

5.8 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından hazırlanan rapora göre, fay hattına yakın olmasından dolay Fatih, olası bir depremde en fazla etkilenecek yerlerin başında geliyor.

01 Ekim 2019 Salı 10:41
İstanbul depreminden en çok hangi ilçe etkilenecek?

7,4 büyüklüğündeki büyük Marmara depreminin ardından İstanbul, 20 yıl sonra şiddetli bir deprem ile bir kez daha sallandı.

Merkez üssü Silivri olan 5,8'lik deprem mega kentte büyük panik yaşattı. Can kaybının olmaması en büyük teselli olurken, korkutan deprem İstanbul'daki yapıların durumunu da bir kez daha gündeme getirdi.

Türkiye genelinde yenilenmesi gereken 6,7 milyon yapı bulunuyor. Söz konusu yapıların yenilenmesi için kentsel dönüşümde süreçleri hızlandıracak yeni bir döneme giriliyor.

Fay hattına yakın ilçelere öncelik verildi

11. Kalkınma Planı'nda da yer alan detaylara göre; her şehre ayrın bir dönüşüm projesinin hazırlanıp hayata geçirileceği yeni süreçte, acil dönüştürülmesi gereken yerlerin tespiti için çok ölçütlü değerlendirme sistemi uygulanacak, fay hatlarına yakın yerlere ise dönüşümde öncelik verilecek.

İlçelere yazı gönderildi

Bu kapsamda İstanbul Valiliği tarafından geçtiğimiz şubat ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 39 ilçe belediyesine gönderilen yazılarda en riskli yapıların tespitlerinin yapılması istenmişti.

Belediyeler tarafından ilçe bazında yapılacak tespitlerin ardından her belediyenin kendi kentsel dönüşüm planını hazırlayarak bakanlığa sunması bekleniyor.

Bakanlığın onayı ve çeşitli finansman desteklerinin de devreye alınmasıyla birlikte dönüşüm seferberliği de başlatılmış olacak.

Ekonomik destek sağlanacak

Burada ise hem özel sektöre hem de belediyelere, kredi ve faiz gibi gerekli tüm finansman desteği de sağlanacak. Geçtiğimiz Mart ayında devam eden Emlak Bankası ise bu noktada devreye girerek finansman kısmında başrolde olacak.

İstanbul'da korkutan sayı

Türkiye genelindeki 6,7 milyon riskli yapının 400 bininin İstanbul genelinde bulunduğu ifade edilirken, 2012'de çıkarılan kentsel dönüşüm yasası kapsamında ise İstanbul'da 66 bin binanın risk tespitinin yapıldığı belirtiliyor.

Yeni kentsel dönüşüm vizyonu kapsamında her yıl 300 bin konutun dönüştürülmesi ve kentsel dönüşümün 20 yılda tamamlanması hedefleniyor. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör tarafında yenilenecek.

1999 senesi milat kabul edildi

Uzmanların yapılara yönelik risk tanımlaması yaparken milat olarak belirlediği tarih ise 1999 depremi öncesi ve sonrası şeklinde ifade ediliyor.

17 Ağustos Marmara Depremi sonrasında çıkarılan yapı denetim yasası ile o tarihten itibaren yapılan tüm inşaatlar için betondan demire kadar çok sayıda yapı malzemesine standart getirildi.

Yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'un en yaşlı yapı stoğu 7 ilçede bulunuyor. Söz konusu ilçeler arasında ortalamaya bakıldığında en yaşlı ilçe ise 30 yıl ile Beyoğlu. Beyoğlu'nu 28 yıl ile Fatih, 27 yıl ile Adalar, 23 yıl ile Güngören, 22 yıl ile Bakırköy, 21 yıl ile Kadıköy ve Beşiktaş izliyor.

İstanbul'un yapı stoğu bakımından en genç ilçesi ise 4 - 5 yaş aralığı ile Sultanbeyli olarak öne çıkıyor. Sultanbeyli'yi Sancaktepe, Esenyurt, Tuzla, Kağıthane, Arnavutköy ve Beylikdüzü izliyor.

Fay hattına yakın ilçeler

Son olarak 5,8'lik deprem sonrası gözler 'İstanbul Risk Haritası'na çevrildi. Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylükdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

Fatih için korkutan uyarı

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.

Son olarak geçtiğimiz hafta meydana gelen 5,8’lik depremin ardında Fatih’e bağlı Yedikule’de bulunan tarihi surlarda da büyük yarıkların olduğu görülmüştü.

Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

Anadolu yakası daha sağlam

Olası büyük bir depremde faya yakın olan ilçelerdeki yıkım ise aynı oranda olmayacak. Çünkü İstanbul zemin haritasına bakıldığında zemini en sağlam ilçelerin fay hattına yakın olsa da mega kentin Anadolu Yakası'nda olduğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise özellikle 'Risk Haritası'nda fay hattına yakınlığı ile bilinen kırımızı alan içerisinde yer alan ilçelerde kaya yoğunluğunun yer yer yüzde 20'nin altında ağırlıkla ise yüzde 20 ile 50 arasında olduğu gözüküyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 10:41
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul depreminden en çok hangi ilçe etkilenecek
  3. İstanbul depreminden en çok hangi semt etkilenecek
  4. Marmara
  5. Silivri
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  10. Küçükçekmece
  11. Bakırköy
  12. Beylükdüzü
  13. Güngören
  14. Zeytinburnu
  15. Bahçelievler
  16. Fatih
  17. Kadıköy
  18. Üsküdar
  19. Ataşehir
  20. Ümraniye
  21. Maltepe
  22. Kartal
  23. Pendik
  24. Sultanbeyli
  25. Sancaktepe
  26. Tuzla
  27. Adalar
  28. Risk Haritası
  29. depremden neresi etkilenecek
  30. deprem risk raporu
  31. deprem riski
  32. istanbul depremi hangi ilçeleri etkiler

YORUM YAZ

  • SüleymanSüleyman24 dk önce
    Deprem ençok nereyi vurur onu bilmem ama deprem uzmanları korku vurgununu iyi vurdu

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