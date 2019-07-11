İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada, sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada, sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.11 Temmuz 2019 Perşembe 21:36
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada, sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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