İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada, sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada, sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada, sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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