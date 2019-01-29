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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet teşkilatında "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri iddia edilen 51 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merk

29 Ocak 2019 Salı 10:38
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet teşkilatında "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri iddia edilen 51 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merk

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 10:38
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