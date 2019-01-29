İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet teşkilatında "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri iddia edilen 51 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merk

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