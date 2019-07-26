İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yabancı terörist savaşçı kapsamında bulunan yabancı şahıslara sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri tespit edilen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 161 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yabancı terörist savaşçı kapsamında bulunan yabancı şahıslara sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri tespit edilen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 161 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yabancı terörist savaşçı kapsamında bulunan yabancı şahıslara sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri tespit edilen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 161 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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