İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terörle mücadele şubesinde işlem yapılmış yabancıların da bulunduğu kişilere sahte kimlik ve pasaport düzenlediği iddiasıyla 161 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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