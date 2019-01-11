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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
11 Ocak 2019 Cuma 08:18
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 08:18
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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