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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

11 Ocak 2019 Cuma 08:18
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 08:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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