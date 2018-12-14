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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

14 Aralık 2018 Cuma 08:37
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 08:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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