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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün eğitim yapılanması soruşturmasında, ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

26 Mart 2019 Salı 10:25
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün eğitim yapılanması soruşturmasında, ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:25
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