İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 226 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede sanıklara, ‘cinsel istismar’, ‘siy
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.12 Temmuz 2019 Cuma 13:01
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 226 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede sanıklara, ‘cinsel istismar’, ‘siyasal ve askeri casusluk’, ‘eziyet’ ve ‘şantaj’ gibi 24 ayrı suçlama yöneltiliyor.
YORUM YAZ