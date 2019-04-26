İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında, 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verdi.
26 Nisan 2019 Cuma 08:42
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