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İstanbul'da cuma namazı saati kaçta? 16 Kasım İstanbul cuma saati ve namaz vakitleri

Cuma namaz saati ve İstanbul namaz vakitlerini merak eden vatandaşlar İstanbul namaz vakitleri ve İstanbul’da cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını bulmak için diyanet namaz saatlerini araştırmakta. Diyanet takvimine göre, İstanbul’da cuma namaz saati 12:55’de.

16 Kasım 2018 Cuma 10:23
İstanbul'da cuma namazı saati kaçta? 16 Kasım İstanbul cuma saati ve namaz vakitleri

Cuma namaz saati ve İstanbul namaz vakitlerini merak eden vatandaşlar İstanbul namaz vakitleri ve İstanbul’da cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını bulmak için diyanet namaz saatlerini araştırmakta. Diyanet takvimine göre,İstanbul’da cuma namaz saati 12:55’de.

Bugün Müslümanların haftalık bayramı. Cuma gününe ilişkin Müslümanlar işlerini bırakıp Allah’ın farzını yerine getirmek için camilere akın edecekler. Peygamberimizin doğduğu ay olan Rebiüllevvel ayının içerisindeyiz. Rebiülevvel ayının faziletiyle birlikte cumanın da bereket ve feyzinden istifade etmek isteyen vatandaşlar İstanbul’da cuma namazı için camilere akın edecek. Peki İstanbul cuma namazı kaçta? İstanbul’da cuma namaz saati kaçta okunuyor? İstanbul namaz vakitleri ne? İşte İstanbul cuma namaz saati ve diyanet namaz vakitlerine göre İstanbul namaz vakitleri… Cuma namazı bugün İstanbul'da 12.55'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Ankara'da ise Cuma namazı 12.39'da okunacak öğle ezanından sonra kılınacak. İzmir'de Cuma namazı ise 13.02'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

İstanbul’da cuma ezanı saat 12.55’de okunacak.

Peki İstanbul namaz vakitleri kaçta oluyor?

İstanbul öğle namazı vakti saat 12.55

İstanbul ikindi namazı vakti saat 15.28

İstanbul akşam namazı vakti saat 17.52

İstanbul yatsı namazı vakti saat 19.15’de okunacak.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 10:23
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. İstanbul’da cuma ezanı saat
  4. İstanbul öğle namazı vakti
  5. İstanbul ikindi namazı vakti saati
  6. İstanbul akşam namazı vakti
  7. İstanbul yatsı namazı vakti

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