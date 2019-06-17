0553 313 94 23

İstanbul Craft Week başladı

Geleneksel sanatlar ve zanaat kültürünü şehrin her noktasında yaşatması hedeflenen İstanbul Zanaat Haftası kapsamında atölyeler, söyleşiler ve İstanbul’un tasarım ve zanaat panoramasının sunulacağı geziler yapılacak- İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı:- "İstanbul Craft Week de hem sanata hem sanatçılara değer katabilecek bir çalışma. Bu etkinlik uzun yıllar boyunca devam edecek"- Seyahat yazarı ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç:- "Ben hep gururla 'İstanbul dünyanın en güzel şehridir.' dedim. 134 ülkeye gittim, inanın bu kadar güzel bir şehir görmedim. Buranın kıymetini bilmemiz lazım"

17 Haziran 2019 Pazartesi 19:39
İstanbul Craft Week başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul Craft Week (İstanbul Zanaat Haftası) başladı.

Geleneksel sanatlar ve zanaat kültürünü şehrin her noktasında yaşatması hedeflenen etkinliğin açılışı Tekfur Sarayı Müzesi'nde yapıldı.

Programda, İstanbul Craft Week tanıtımı ve restorasyonu yeni tamamlanan Tekfur Sarayı Müzesi'nin tanıtım filmi gösterildi.

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yaptığı açılış konuşmasında, değerler üzerine çalışma anlayışı içerisinde olduklarını söyledi.

İstanbul'un günde 28 milyon kişilik hareketliliğe sahip olduğuna işaret eden Baraçlı, "Hepimiz bu şehre farklı bir değer katmaya çalışıyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz mekan, 'bir emekle bunları nasıl elde edebiliriz'in göstergesi. İstanbul Craft Week de hem sanata hem sanatçılara değer katabilecek bir çalışma. Bu etkinlik uzun yıllar boyunca devam edecek." diye konuştu.


- Tasarımla ilgili birçok projeye imza atılacak

Baraçlı, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı tarafından "Tasarım Şehri" olarak belirlenen İstanbul'da tasarım kültürünü ve farkındalığını ortaya çıkartabilmek için sürekli çalıştıklarını dile getirdi.

İstanbul'un yaşanabilir ve sürdürülebilir olmasını da hedeflediklerini aktaran Baraçlı, "Bütün organizasyonlar şehir adına çok değerli. Biz bu organizasyonları yaparken hem sanatı hem sanatçıları düşünüyoruz. Sanatın değerini verebilmek, aynı zamanda onu da bir noktaya taşıyabilmek bizim için çok değerliydi." dedi.

Baraçlı, bir yaşam felsefesi olarak İstanbulluluğu ortaya çıkartan bir anlayış içerisinde olduklarını ve ilerleyen süreçte İstanbul'da tasarımla ilgili birçok projeye imza atacaklarını sözlerine ekledi.

Seyahat yazarı ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç da İstanbul'un tasarım yönü ilgi çekici yönleriyle alakalı bir konuşma yaptı.

İstanbul'da birçok ünlü isme rehberlik yaptığını vurgulayan Tonguç, "Ben hep gururla 'İstanbul dünyanın en güzel şehridir.' dedim. 134 ülkeye gittim, inanın bu kadar güzel bir şehir görmedim. İnanın boğaz köprüsünden geçerken gördüğüm manzarayı dünyanın hiçbir yerinde görmüyorum. Buranın kıymetini bilmemiz lazım. Bu şehrin her köşesi sürprizle doludur. Bir tarafta Roma, bir tarafta Bizans, bir tarafta da Osmanlı vardır. Hepsinin görkemini görürsünüz bu şehirde." ifadelerini kullandı.


- "İBB inanılmaz işlere imza atıyor"

Tonguç, İstanbul'da farklı mimari tasarımların varlığına dikkati çekerek, "İBB inanılmaz işlere imza atıyor. Yaklaşık 8-9 yıl restorasyonu süren Şerefiye Sarnıcı açıldı. Olağanüstü bir yapıdır, müthiş bir restorasyon yapılmıştır. Roma mimarisinin bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'u iyi anlatmanın önemine vurgu yapan Tonguç, İstanbul'un bir tasarım şehri olarak sanatçılara ilham olduğunu ifade etti.

İstanbul Zanaat Haftası ile şehrin zanaat potansiyelinin tanıtılması, İstanbul’un zengin tasarım, zanaat ve sanat imkanlarının tüm aktörlerle paylaşılması, tasarım süreçlerinde zanaatın rolü kapsamında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Özellikle unutulmaya yüz tutmuş zanaat dallarına odaklanılacak Zanaat Haftası, İstanbul’un geleneksel sanatlar ve zanaat alanlarındaki yeteneğini, tasarım ve sanatla buluşturacak.

UNESCO İstanbul Tasarım Şehri projesi kapsamında, atölyeler ve söyleşilerin yanı sıra İstanbul’un tasarım ve zanaat panoraması mihmandar eşliğinde 4 saat boyunca belirlenen rotalar üzerinden katılımcılara sunulacak.

Tekfur Sarayı Müzesi'nde 6 gün boyunca meraklılarının ağırlayacak etkinlikte cam, minyatür, seramik, mozaik, sedef kaligrafi atölyeleri düzenlenirken, gezi rotalarında Pera, Tarihi Yarımada ve Anadolu Yakası yer alacak.

Craft Week'te ayrıca farklı mekanlarda Melike Kaza ile cilt sanatı, Doç Dr. Kaya Üçer ile kalemişi, Ahmet Karaahmetoğlu ile de cam sanatı söyleşisi gerçekleştirilecek.

Etkinlik, 22 Haziran'da sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 19:39
  1. İbb
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. İstanbul Craft Week
  4. İstanbul Zanaat Haftası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhammed Mursi'nin vefatı
    1. Muhammed Mursi'nin vefatı
    2. Trabzonspor’da Fıratcan Üzüm imzayı..
    3. İşte canlı yayından geriye kalan Ekrem..
    4. Mursi'nin oğlundan ilk açıklama:..
    5. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere..
    6. Lavrov, Güney Koreli mevkidaşıyla..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    8. Çocuklar yazın keyfini Ümraniye’de..
    9. Bakan Kurum Silivri’de vatandaşlar,..
    10. Bilecik'te dolu ve sağanak
    11. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi..
    12. CHP'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha..
    13. Eski Danıştay üyesi Kasım Davas'a 8..
    14. Murat Cavcav: “Mustafa Kaplan isminde..
    15. Yayaya çarpmamak isterken kaza yaptı:..
    16. Türkeli’de Jandarma Teşkilatı’nın 180...
    17. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm’ü KAP’a..
    18. Babalar Günü’nde çocuklar gibi..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mursi..
    20. "Silivri'ye de bir millet bahçesi..
    21. İstanbul Craft Week başladı
    22. Dünya Gıda Programı Yemen'deki..
    23. Muhammed Mursi'nin vefatı
    24. Karne hediyesi Esas 67 Burda AVM’den
    25. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1..
    26. Uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalanan..
    27. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    28. BEÜ Uydu Görüntüleme Sistemleri..
    29. Gölbaşı'nda fırtına hayatı olumsuz..
    30. Grizu-263 Uzay Takımı NASA’nın..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!