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İstanbul Craft Week, 17 Haziran'da başlayacak

14 Haziran 2019 Cuma 12:32
İstanbul Craft Week, 17 Haziran'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul UNESCO Tasarım Şehri projesi kapsamında hayata geçirilen İstanbul Craft Week, 17-22 Haziran'da yapılacak.

Yenilikçi tasarım fikirlerine ilham olarak geleneksel sanat ve zanaatların yeniden canlanmasına destek olacak etkinlik, Tekfur Sarayı'nda 6 gün sürecek.

İstanbul Craft Week; atölyeler, söyleşiler, şehrin sanat, tasarım ve zanaat noktalarına gerçekleştirilecek özel geziler ile İstanbul'un "zanaat kültürüne" odaklanarak bir ilke imza atacak. Etkinlik, kentin unutulmaya yüz tutmuş hazinelerini, geleneksel zanaat alanlarındaki yeteneğini, tasarım, sanat ve genç nesil ile buluşturacak.

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın da katılımı beklenen 17 Haziran'daki açılış töreninde, tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç da sunum yapacak.

Etkinlik kapsamında, İstanbul'un belirlenen eşsiz, sanat dolu ve mistik rotaları, 4 saatlik program ile gezilecek.

Etkinlikte, cam, minyatür, seramik, mozaik, sedef ve kaligrafi atölyeleri ile halka açık, ücretsiz workshopların yanı sıra cam, kalem işi ve cilt sanatı zanaat dallarının ustaları ile tasarımcılar ve sanatı keşfetmek isteyenler bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:32
  1. İstanbul Craft Week
  2. Tekfur Sarayı

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