Ağar: İstanbul CHP belediyesi döneminde kabus gibi bir şeydi

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın Sarıyer'de arkadaşlarıyla bir araya geldiği programda konuştu.

Salih Bayraktar'ın, terörle mücadelede Türkiye'ye, güvenlik güçlerine çok büyük avantaj sağlayan İHA ve SİHA'ların yapımında çok büyük emeği olan bir ailenin ferdi olduğunu belirten Ağar, "Türkiye'ye yararı olan büyük Bayraktar ailesinin bir ferdi. Vatanperverliği, vatanseverliği ve bunun ötesinde de kabiliyet ve kapasiteleri ile Türkiye'ye büyük hizmetler yapmış bir ailenin çocuğu. Çok başarılı bir Sarıyer Belediye Başkanı olacağından benim şahsen bir gram bile şüphem yok." değerlendirmesini yaptı.

"Kabus gibiydi İstanbul"

Ağar, İstanbul'a 1979'da geldiğini, o dönemde CHP iktidarının yıkıldığını ve Adalet Partisi'nin azınlık hükümetinin geldiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Biz buraya geldik, günde 15 adam öldürülüyor. Geldik, İstanbul Emniyetini teslim aldık. Nezarette 1 kişi vardı, o da sağcı. İstanbul Emniyet Müdürü olduğum dönemde benim o zaman işte son CHP Belediyesi burada iş başındaydı. Kabus gibiydi İstanbul. Belediye hizmetleri yapılmaması bir yana, bizim günümüzün yarısını CHP Belediyesinin İstanbul belediye şirketlerine yerleştirdiği militanları temizlemekle geçiyordu. Milletin, devletin kaynakları bankamatiklere, hiçbir iş güç yapmayan örgütlere kaynak aktarımıyla geçiyordu. Allah bize bir daha, bu tür bir CHP belediyesi dönemi yaşamayı nasip etmesin. Kabus gibi bir şeydi. Çöp temizliği yok, su yok, hizmet yok."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Belediye başkanlığında gösterilen başarının AK Parti ile genel idareye taşındığını dile getiren Ağar, milletin nankör olmadığını, yapılanı da hizmeti de gördüğünü vurguladı.

Ağar, İstanbul'da AK Parti'nin aktif olduğu yerlerdeki belediye hizmetlerinin başarılı olduğunu ifade ederek, "İşte bugün gördüğünüz metroların gelişmesi, köprüler, Marmaray, tüneller, yollar... Şimdi Beykoz'dan ben Taksim'e 15 dakikada gidiyorum, nasıl gidiyorum? Köprüden geçiyorum, Kağıthane Tüneli, Okmeydanı'ndan giriyorum tünele, Dolmabahçe'ye çıkıyorum, 15 dakika sonra Taksim'deyim. Bu rüya gibi bir şey. Genç arkadaşlarımız bilmez 89 ile 94 arasındaki faciaları. O bakımdan bir daha o günlerle karşılaşmamak için herkes bütün gücüyle gayret etmeli." görüşünü dile getirdi.

"15 Temmuz'la birlikte Türkiye daha farklı bir çizgiye girdi"

Cumhur İttifakı'nın tarihi bir adım olduğunu belirten Ağar, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle bu son dönemde, 15 Temmuz'la birlikte Türkiye daha farklı bir çizgiye girdi. Bugün bazıları hafife alıyor, ciddiye almıyor. Efendim 'Beka meselesi nedir, belediye ile bu seçimlerin ne alakası var?' Var. Türkiye tarihinde, ki benim takdir buyurursanız hayatım boyunca ilgilendiğim bir konu. Türkiye bugün tarihinde gördüğü en önemli zor dönemlerden birisi ile karşı karşıya ve bunun üstesinden başarılı adımlarla çıkmaya gayret ediyor. Türkiye, bugün Amerika, Rusya arasında dönen büyük politik satrancın en stratejik noktasında, iki taraftan gelen hamleleri yönetmekle meşgul.

Orta Doğu'da yeni haritalar çizmek hevesinde ve arzusunda olanlar ki, bunu Birinci Dünya Savaşı sonunda yapmışlardı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki en önemli mesele petrol, dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasıdır. Bu yapılmıştır. Bugün baktığınız vakit, 100 sene önce henüz, çok eski değil, Bakü, Kerkük, Musul, Suudi Arabistan, Cezayir, yani dünyadaki bütün petrollerin en çok, dörtte üçü bizim elimizde olan alanlardaydı. Osmanlı İmparatorluğu alanlarındaydı, bugün hiçbir tanesi yok. Bunların hepsini akıldan ırak tutmamak lazım."

Ağar, Türkiye'nin dört bir tarafından İran, Suriye ve Irak'ta farklı oluşumlarla bir harita değişikliği yapma hevesi bulunduğunu belirterek, "Bütün bunların arasında emperyalistlerin bu çılgınca tutumlarına karşı tavır koyan bir hükümet var. Fakat bugün bakıyorum, bizim gençliğimizde solcular anti-emperyalist çizgideydi, bugün Tayyip Erdoğan hükümeti anti-emperyalist çizgide. Onlar da Amerika'dan medet umuyorlar. Yani bu iktidar yıkılsın da kim yıkarsa yıksın. Vahim bir tecelli yani. Hakikaten yerli olmak, hakikaten milli olmak, hakikaten tarih şuurunda olmak lazım. Bütün bunları gördüğümüz vakit bir kere seçimin geneli açısından Cumhur İttifakı adı konulmuş olan bu yapının güçlenerek çıkması lazım." ifadesini kullandı.

Ağar, bölücü terör örgütü PKK karşısında, bunu milletin içinde düşmanlığa taşımak isteyen bütün dış odaklara karşı, birliğin, beraberliğin teminatı ve sembolü durumuna gelen bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki siyasi partilerin mitinglerine dikkati çeken Ağar, şunları kaydetti:

"Bilmiyorum yakında seyrettiniz mi? Şırnak, Siirt, Hakkari gibi bölgelerde kalabalık. Ben o yapıyı tanıyorum, televizyonda da görüyorum, yerli halkı oranın, taşıma falan yok. Türk bayrakları ile güle oynaya miting yapıyorlar, güle oynaya oy alınıyor. Türkiye'de hiçbir partinin, hiçbir parti liderinin yapamadığı bir şeyi yapan bir Cumhurbaşkanımız var. Bu önemli bir şey. Türkiye'nin Batı'ya karşı kullanacağı argümanlar açısından ve bölünmez bütünlüğü anlamında, dolayısıyla işe bu yönü ile baktığınız vakit, bu ittifakı güçlü bir şekilde savunmamız ve oylarımızla desteklememiz gerek."

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar da etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Bizim mahallemizdeki yaşam gerçekten çok kıymetli. Fakat son zamanlarda bu değerlerin neredeyse yok olma derecesine geldiğine şahitlik ediyoruz. Bizim mücadelemiz medeniyetimizi ihya ve inşa etme mücadeledir. Birleştirici, kaynaştırıcı olma gayretidir. Sarıyer'de çok güzel hikayelerimiz var." ifadesini kullandı.