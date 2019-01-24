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İstanbul Cenaze işlemleri nasıl yapılır? İstanbul dışına cenaze götürmek ücretli mi? Ölüm belgesi nasıl alınır?

Hastalık kaza gibi bir çok sebeple yakınlarımızı kaybediyoruz, başımıza gelen bu gibi yakın kayıplarımızda hangi işlemleri yapmalıyız? Cenaze işlemleri nasıl yapılır? Başvurular nereye yapılır? Ölüm belgesi nasıl alınır? İstanbul dışına cenaze götürmek isteyenler hangi işlemleri cenaze işlemlerini yapmalıdır?

24 Ocak 2019 Perşembe 21:56
İstanbul Cenaze işlemleri nasıl yapılır? İstanbul dışına cenaze götürmek ücretli mi? Ölüm belgesi nasıl alınır?

Hastalık kaza gibi bir çok sebeple yakınlarımızı kaybediyoruz, başımıza gelen bu gibi yakın kayıplarımızda hangi işlemleri yapmalıyız? Cenaze işlemleri nasıl yapılır? Başvurular nereye yapılır? Ölüm belgesi nasıl alınır? İstanbul dışına cenaze götürmek isteyenler hangi işlemleri cenaze işlemlerini yapmalıdır?

Cenaze işlemleri nasıl yapılır?

Cenaze işlemleri resmi kurumlarca düzenlenen Ölüm Belgesinin alınmasıyla başlar. Vefat evde olmuş ise; Ölüm Belgesi bağlı bulunulan İlçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce, Hastanede olmuş ise Başhekimlik tarafından düzenlenmektedir. Trafik kazası veya şüpheli ölümlerde savcılık tarafından işlem yapılmadan cenazeye müdahale edilmemektedir.

Ölüm Belgesi alınmamış cenazeler için hiçbir işlem yapılamaz ve cenaze gasilhaneye alınamaz.

Başkanlığımız hizmet birimlerince, tabipliklerden ( Belediye, Hastane, Adli Tıp Doktoru ) ölüm belgesi düzenlenip bilgi sistemine düştüğü andan itibaren cenaze sahibi ile iletişime geçilerek araç yönlendirilmektedir.

Cenazeye ait tüm işlemler, cenazenin en yakın kan ve sıhri akrabaları tarafından takip edilecektir.

Ölüm Belgesi ile en yakın Cenaze İşleri Şefliğine başvurulur. Cenaze; aile kabrine defin edilecek ise mezar yerini bilen biri, Mezar Yeri Kullanma Belgesi ile gelir.

Cenazeler; ilgili şefliklerce görevlendirilecek personel tarafından bulunduğu yerden, başkanlığımıza bağlı en yakın gasilhaneye nakil edilir ve orada dini vecibelere uygun olarak ÜCRETSİZ olarak cenaze defin hizmetleri (nakil, gasil, kefenleme, defin) yapılır.

Camide kılınacak cenaze namazı sonrası, cenaze, defnedileceği mezarlığa götürülerek toprağa verilir.

Cenazenin bulunduğu yerden alınarak, gasilhaneye getirilmesi, camiye ve mezarlığa götürülmesi, defin sırasında kullanılan mezar tahtası ve gömü işlemleri ÜCRETSİZ olarak yapılmaktadır.

Şehir dışına nakil edilecek cenazeler için;

Ölüm Belgesi ile cenazenin bulunduğu yere en yakın şefliğimize başvuru yapılır ve cenaze istenilen yere ÜCRETSİZ olarak nakledilir.

Mezar yeri kullanma belgesi nasıl alınır?

Cenaze defninden 30 gün sonra, defnedilen cenazenin 1. derece yakını (sırasıyla; eşi, oğlu, kızı, anne, baba ve kardeşi) tarafından bizzat kimlikle Başkanlığımıza bağlı Bölge Müdür Yardımcılıklarımıza başvurulur. İşlemler için önce bölge Yazı İşleri ve Kontrol Bürolarına başvurulmalıdır.

Mezar Yeri Kullanma Belgesi kayıp ise, Nüfus Kayıt Örneği alınarak, cenazenin en yakını tarafından Müdürlüklerimize bağlı Bölge Müdür Yardımcılıklarına başvurulur. Kontrol ve Arşiv araştırması sonucu güncelleme yapılır.

Hizmet birimleri

Cenaze ve Defin Hizmetleri, Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı müdürlükler ile Müdür Yardımcılığı uhdesindeki şefliklerce yürütülmektedir.

Kentin ihtiyaçlarına uygun olarak, Avrupa Yakasında 5 Bölge Müdür Yardımcılığı ve 8 şeflik; Anadolu Yakasında ise 3 Bölge Müdür Yardımcılığı ve 6 şeflik bulunmaktadır.

Mezar inşaat ruhsatı nasıl alınır?

Mezar İnşaatı; defin işleminden 3 ay sonra yapılabilir. Mezar Yeri Kullanma Belgesi ile birlikte, mezar yeri kullanım hakkı sahibi bizzat kendisi başvurmalı, tarifede belirlenmiş ruhsat harcını yatırarak inşaat ruhsatı almalıdır. Bu başvuru için Mezar Yeri Kullanım Belgesinin yanı sıra ruhsatlı taşçılarımızla yapılmış sözleşme ile birlikte Müdür Yardımcılıklarımızdaki Ruhsat birimine başvurur.

Mezar İnşaatı süresince Kullanma Belgesi, Bölge Müdür Yardımcılığından emaneten alınır ve inşaat bitiminde yapılacak kontrol sonrası geri iade edilir. Mezar yerinin katlı yapılabilmesi için, cenazenin defninden sonra 1 yıl geçmesi gerekmektedir.

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:56
  1. Cenaze işlemleri nasıl yapılır
  2. İstanbul Cenaze işlemleri nasıl yapılır
  3. ölüm belgesi nasıl alınır
  4. mezar yeri kullanma belgesi
  5. mezar inşaat ruhsatı
  6. cenaze işlemleri

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