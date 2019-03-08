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İstanbul Çekmeköy'deki helikopter kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, Çekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

08 Mart 2019 Cuma 14:33
İstanbul Çekmeköy'deki helikopter kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, Çekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Şubat'ta 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi'nde bulunan bir site içine düşmesi sonucu 4 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin başlatılan soruşturma derinleştirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatı doğrultusunda, Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan koordinesinde ve eski askeri Yargıtay üyesi olan Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen soruşturmada, helikopter kazasına ilişkin tüm detaylar çok yönlü soruşturuluyor.

Savcılık soruşturma kapsamında, meydana gelen kazada bir sabotaj veya FETÖ izi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tüm ihtimaller üzerinde inceleme yapıyor.

Bu kapsamda, helikopterin bakım ve onarımının yapıldığı hangarda herhangi bir müdahale olup olmadığının belirlenmesi için hangarda bulunan kamera görüntülerinin inceleneceği öğrenildi.

Helikopterle ilgili yapılan bakım faaliyetleri, uçuş raporları ile helikopterin hangar giriş çıkış kayıtları gibi ayrıntıları inceleyen savcılık, helikopter kazasında dışarıdan bir müdahale olup olmadığına ilişkin ihtimalleri de değerlendiriyor.

Öte yandan, Sancaktepe'de 26 Kasım 2018'de 4 katlı binanın çatısına çarparak düşen ve 5 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasına ilişkin başlatılan soruşturma da yine Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülüyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:33
  1. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Askeri helikopter
  3. Çekmeköy
  4. Soruşturma

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